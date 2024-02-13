В Центробанке допустили создание реестра сервисов, предоставляющих бесплатную рассрочку

Российский ЦБ занимается подготовкой предложений по регулировке сервисов рассрочки после поручения президента Владимира Путина. Представители регулятора не исключают вероятность того, что в будущем будет создан реестр специализированных операторов рассрочки. Об этом сообщило издание «Газета.ru» со ссылкой на ЦБ РФ.

Уточняется, что изменения затронут сервисы, предоставляющие услугу «покупай сейчас, плати потом». Известно, что регулятором в данный момент рассматривается 2 модели регулирования рынка – платная и бесплатная рассрочка. По задумке ЦБ, операторы смогут предоставлять вариант бесплатной рассрочки, но тогда им будут выдвинуты требования, обеспечивающие защиту прав потребителей.

Подчеркивается, что целью ЦБ является пресечение дальнейшего роста долговой нагрузки среди российских заемщиков. Исходя из этого, в регуляторе могут ввести конкретные ограничения на сделки с операторами.

Вторая модель, рассматриваемая ЦБ — платная рассрочка, работающая по принципу потребительского кредита. Эксперты Центробанка убеждены, что такое регулирование не должно отличаться от нынешнего в кредитовании, иначе появляется риск возникновения арбитража. Продавать данную рассрочку должны только профессиональные кредиторы, считают в регуляторе.