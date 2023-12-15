В Центробанке подсчитали долю карт «Мир» на российском рынке

Банковские карточки российской платежной системы «Мир» занимают свыше половины от всего платежного рынка страны. Доля операций по данным картам составила 52,5% от общего количества. Об этом сообщили представители российского Центрального Банка на официальном сайте регулятора.

В сообщении регулятора, размещенном в разделе «Национальная платежная система» говорится, что на «Мир» пришлось более 52% всех операций по карточкам в стране и более 51% от общего количества выпущенных карт.

Информационное агентство РБК, в свою очередь, сообщило о том, что «Мир» продемонстрировал подобные показатели впервые за свою историю.

По итогам третьего квартала текущего года, согласно информации Центробанка, было выпущено более 255 миллионов карт.