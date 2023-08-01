В ЦППК полностью подготовили персонал для МЦД-3

В ЦППК полностью подготовили персонал для третьего диаметра. Так, специальную подготовку прошли порядка 400 сотрудников локомотивных бригад и свыше 350 билетных кассиров.

«Кадровый состав на маршрутах МЦД-3 полностью укомплектован, и все машинисты, помощники и кассиры готовы к работе», - сообщил гендиректор компании Иван Конев.

Обучение было организовано на базе учебного центра компании и учреждений-партнеров. Оно состояло из двух модулей – общего и профессионального. Для специалистов провели теоретические и практические занятия, а также аттестации.

В ходе обучения особое внимание уделяли занятиям по выходу из аварийных и нестандартных ситуаций.