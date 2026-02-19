В ЦРПТ опровергли информацию об обязательной маркировке меда «Честным знаком»

В комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе Центра подчеркнули, что в настоящее время мед не подпадает под обязательную маркировку.

Кроме того, отметили в ведомстве, производители не несут никаких затрат на маркировку в «Честном знаке». Следовательно, маркировка никак не может влиять на ситуацию с поставками меда в розничную продажу или на его цену. В ЦРПТ подтвердили, что сейчас идет лишь добровольный эксперимент.

«В соответствии с постановлением Правительства России с 14 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года проводится добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов бакалейной продукции, включая мед, упакованный в потребительскую упаковку», — сообщили в пресс-службе Центра.

Никаких обязательств это не накладывает. Отмечается, что только по итогам эксперимента власти могут принять решение о введении маркировки в будущем.

Что касается влияния на цену, в ЦРПТ приводят цифры: стоимость одного кода маркировки фиксирована и составляет 50 копеек (она не меняется с 2019 года). По расчетам НИФИ Минфина, вклад маркировки в стоимость продукции за шесть лет не превышает 1%, что существенно ниже инфляции. Опыт 33 других товарных групп, по мнению оператора, доказывает, что маркировка не разгоняет цены.

Ранее эксперт Алексей Петропольский заявил, что в ближайшие пять лет любой товар на полках российских магазинов может обзавестись цифровым паспортом — маркировкой «Честный знак».