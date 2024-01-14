В Великобритании энергокризис: тысячи точек общественного питания закрываются из-за роста стоимости энергии

Тысячи точек общественного питания закрываются в Великобритании в связи с огромным ростом счетов за коммунальные услуги и стоимости аренды. Об этом сообщает газета Independent .

Уточняется, что также сыграли немалую роль увеличение производственных расходов, удорожание продуктов и недостаточное количество персонала.

Добавляется, что за первые девять месяцев минувшего года в стране закрывалось свыше десяти баров и ресторанов ежедневно.

Отмечается, что на сегодняшний день число подобных заведений сократилось до менее 100 тыс. впервые.