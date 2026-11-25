Походка служит индикатором здоровья всего организма. После 60 лет она начинает меняться, и часть таких перемен естественна. На какие именно изменения во время ходьбы стоит смотреть особенно внимательно, REGIONS рассказал реабилитолог из Люберец Александр Куденко.

«Изменение походки — это сигнал. Организм говорит: „Мне нужна помощь“. И если эту помощь оказать вовремя, можно не только остановить ухудшение, но и значительно улучшить ситуацию. Даже в 70-80 лет правильные упражнения и лечение могут вернуть человеку уверенную походку и независимость», — говорит Александр Куденко.

С возрастом в походке действительно происходят закономерные сдвиги: человек ходит чуть медленнее, шаги становятся короче, руки меньше размахивают при ходьбе. Это нормально — мышцы слабеют, суставы теряют подвижность, баланс ухудшается. Такие перемены наступают постепенно, год за годом, и паники вызывать не должны.

Однако есть изменения, которые игнорировать нельзя. Они появляются внезапно или быстро прогрессируют и часто сопровождаются другими симптомами. Именно на них нужно обращать внимание.

«Походка — это как отпечаток пальца здоровья. По тому, как человек ходит, опытный врач может заподозрить десятки заболеваний. После 60 лет нужно особенно внимательно следить за своей походкой. Если вы заметили резкие изменения — не отмахивайтесь, думая „это просто старость“. Часто за изменениями походки скрываются болезни, которые можно и нужно лечить», — объясняет Александр Куденко.

Специалист перечисляет пять тревожных признаков.

Первый — шарканье: человек перестает поднимать ноги и начинает шаркать подошвами по земле. Это может указывать на проблемы с позвоночником, слабость мышц ног или начинающиеся неврологические нарушения.

Второй — шаткость: походка становится как у пьяного, человек постоянно теряет равновесие, хватается за стены и мебель. Такое бывает при проблемах с мозжечком, сосудами головного мозга или внутренним ухом.

Третий — мелкий шаг: шаги становятся очень короткими, человек как бы семенит. Это классический признак болезни Паркинсона, особенно если сопровождается скованностью в руках и маскообразным лицом.

Четвертый — асимметрия: одна нога начинает «отставать», человек прихрамывает или волочит одну ногу. Это может быть признаком перенесенного микроинсульта, проблем с позвоночником или защемления нерва.

Пятый — замерзание: человек вдруг «застывает» на месте, особенно при поворотах или при прохождении через узкие места. Это тоже характерный признак болезни Паркинсона или других неврологических проблем.

«Если вы заметили у себя или близкого человека шарканье, шаткость, мелкий шаг, асимметрию или застывание при ходьбе — это повод срочно идти к врачу. Эти изменения часто говорят о серьезных проблемах, которые нужно лечить как можно раньше», — говорит Александр Куденко.

Если походка изменилась, главное — идти к врачу.

Начать нужно с терапевта, который направит к нужному специалисту: неврологу, ортопеду, сосудистому хирургу.

Второе правило — не заниматься самолечением. Никакие БАДы, мази или народные средства не вернут нормальную походку, если причина серьезная.

Третье — начать заниматься. После обследования и лечения врач назначит реабилитацию: упражнения на баланс, силовые тренировки для ног, растяжку, ходьбу с палками.

Четвертое — использовать вспомогательные средства. Если баланс сильно нарушен, не нужно геройствовать. Трость, ходунки или скандинавские палки помогут избежать падений.

Пятое — работать над силой ног. Приседания у стула, подъемы на носки, ходьба по лестнице укрепляют мышцы, которые держат тело при ходьбе.

Шестое — тренировать баланс. Стоять на одной ноге (держась за стул), ходить по линии, делать упражнения на неустойчивых поверхностях. Это учит тело держать равновесие.

«Часто изменение походки — это не одна причина, а клубок проблем. Слабые мышцы плюс артроз коленей плюс проблемы с позвоночником дают такую картину, что человек ходит, как робот. И чтобы это исправить, нужно работать со всеми причинами одновременно», — отмечает Александр Куденко.

Ранее сообщалось, что реабилитолог Мин Ю назвал главную ошибку при боли в спине.

Информация в статье носит ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией или заменой консультации врача.