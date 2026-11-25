На региональном портале госуслуг упростили оформление ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам ВОВ и лицам 85 лет и старше. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Если в заявлении указаны сведения о супруге, получить его согласие на обработку персональных данных теперь можно онлайн. Запрос автоматически поступит в личный кабинет супруга на регпортале. Ему нужно подтвердить согласие в течение трех календарных дней с момента подачи заявления.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Пенсионерам». Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.