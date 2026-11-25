После определенного возраста суставы начинают напоминать о себе: хруст при приседании, ноющая боль в коленях после долгой прогулки, утренняя скованность в пальцах. Многие списывают это на возраст и не предпринимают ничего. Между тем современная медицина располагает данными: большинство суставных проблем поддается профилактике или остановке на ранней стадии — при условии, что симптомы замечены вовремя. Как проверить состояние суставов самостоятельно, что их разрушает и какие шаги помогут дольше сохранять подвижность, REGIONS рассказал реабилитолог из Люберец Александр Куденко.

«Суставы — это не расходный материал, который неизбежно изнашивается. Это живая ткань, которая может восстанавливаться и адаптироваться, если ей помочь. Движение, правильный вес, хорошая обувь и внимание к своему телу — вот 4 кита здоровых суставов. Начните заботиться о них сегодня, и они отблагодарят вас легкостью движения в 70, 80 и даже 90 лет», — рассказал Александр Куденко.

Сустав устроен сложнее, чем кажется: это не «шарнир» между костями, а система из хряща, суставной жидкости, связок, мышц и нервных окончаний. Хрящ выполняет роль амортизатора, суставная жидкость — смазки. С годами хрящ истончается, жидкости становится меньше, мышцы теряют силу — и сустав начинает работать со сбоями. Задача — понять, на какой стадии находится процесс, пока он не зашел далеко.

«Лишний вес, сидячая работа, неудобная обувь, старые травмы и плохое питание — вот настоящие убийцы суставов. Если убрать эти факторы, можно замедлить старение хряща на 10-15 лет. И это не преувеличение, это доказанный научный факт», — говорит Александр Куденко.

По информации эксперта, проверить себя можно тремя простыми способами:

Первый — присесть несколько раз: боль, хруст или невозможность полностью выпрямить ноги служат сигналом.

Второй — подняться по лестнице: если на 2–3 пролете колени начинают болеть, нагрузка на суставы уже ощутима.

Третий — сжать руку в кулак и разжать: если по утрам пальцы сгибаются с трудом и требуется время, чтобы «расходиться», это признак начинающихся проблем.

«Если вы заметили у себя хотя бы один из этих симптомов, не отмахивайтесь. Хруст без боли — это еще не болезнь, но уже сигнал, что суставу нужна помощь. Боль, утренняя скованность более 30 мин., отек или покраснение — это уже повод идти к врачу. Чем раньше начать заботиться о суставах, тем больше шансов сохранить их здоровыми», — объясняет Александр Куденко.

Хорошая новость: суставы можно сохранить даже в 60–70 лет, если за ними ухаживать. Эксперт советует:

Первое — ежедневное движение. Марафоны не нужны: хватит 30–40 минут быстрой ходьбы, плавания или велосипеда. Плавание особенно ценно — в воде нагрузка на суставы минимальна, а мышцы работают.

Второе — укрепление мышц вокруг суставов. Сильные мышцы берут на себя часть нагрузки и защищают хрящ. Подойдут приседания у стены, подъемы на носки, упражнения на пресс и спину — по 10–15 минут в день.

Третье — контроль веса. Снижение массы всего на 5 кг уменьшает нагрузку на колени на 15–20 кг при каждом шаге. Для хряща это огромная разница.

Четвертое — достаточное потребление воды. Примерно 30 мл на 1 кг веса в день: вода участвует в синтезе суставной жидкости и питании хряща.

Пятое — продукты, полезные для суставов. Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь) 2–3 раза в неделю дает омега-3. Костный бульон и холодец — источник коллагена. Яйца, творог, сыр — белок для мышц. Зелень, овощи, оливковое масло — витамины и антиоксиданты.

Шестое — избегать переохлаждения и перегрузок. В холодную погоду стоит носить теплые брюки и носки: холод сужает сосуды и ухудшает питание сустава. После долгой нагрузки ногам нужен отдых — их стоит приподнять.

«Многие приходят к врачу, когда сустав уже практически разрушен и нужна операция. А ведь если бы человек пришел на 5-10 лет раньше, мы бы обошлись упражнениями и изменением образа жизни. Не бойтесь врачей — они не для того, чтобы ставить страшные диагнозы, а чтобы помочь сохранить ваше здоровье», — говорит Александр Куденко.

Есть ситуации, когда самолечение недопустимо. По мнению эксперта, срочно к врачу нужно, если боль в суставе не проходит больше трех дней подряд; сустав опух, покраснел или стал горячим на ощупь; утренняя скованность длится более 30 минут; сустав «заклинивает» или подгибается; появилась хромота или изменилась походка; поднялась температура вместе с болью в суставе.

Такие признаки могут указывать на воспаление, инфекцию или серьезное повреждение хряща. Тогда требуется обследование — рентген, УЗИ или МРТ сустава. Плановый визит к врачу после 55 лет стоит нанести и при отсутствии жалоб: это поможет выявить начинающиеся изменения на ранней стадии, когда их еще можно остановить.

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