В Королеве, на проспекте Королева, 5 продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Школы №5», строительная готовность объекта составляет 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2027 году.

Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций. Площадь здания составляет более 1,6 тыс. кв. м. В нем проведут фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, внутренние отделочные работы, закупят новую мебель и оборудование. Дошкольное отделение посещают более 200 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.