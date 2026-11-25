59-летняя юмористка Елена Воробей готова к новым отношениям и уже определилась с тем, каким должен быть ее будущий избранник, сообщает Леди.Mail.

В программе «Ты не поверишь!» на НТВ звезда «Аншлага» призналась, что хотела бы встретить молодого и обеспеченного мужчину. При этом существенная разница в возрасте ее не пугает.

«Главное — никаких ограничений. Он моложе? Прекрасно! Он очень сильно моложе? Еще лучше!» — сказала она.

Однако финансовая сторона отношений для Воробей теперь имеет особое значение. Артистка заявила, что больше не намерена брать на себя ответственность за чужие проблемы и содержать возлюбленных.

По ее словам, ей надоело выступать в роли «спонсора, адвоката и психотерапевта» для своих партнеров. Сейчас она хочет сосредоточиться на себе и получать удовольствие от жизни.

К поиску потенциального жениха Елена тоже подходит с определенными предпочтениями. Коллег по шоу-бизнесу в качестве спутников жизни она не рассматривает, а приложения для знакомств не считает подходящим вариантом.

Вместо этого звезда «Аншлага» надеется встретить состоятельного мужчину в местах, где бывает ее потенциальная аудитория: например, в дорогих магазинах или тренажерном зале.

Ранее артистка Елена Воробей показала фото в концертном костюме.