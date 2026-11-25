В Подмосковье продолжается масштабная проверка муниципального имущества, специалисты обследуют земельные участки и здания, чтобы определить, какие из них не задействованы в хозяйственной деятельности и могут быть использованы для развития территорий. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Муниципалитеты проверили свыше 33 тыс. объектов, в их числе 18 765 земельных участков и 14 323 объекта капитального строительства. По результатам осмотров установлено, что 6 959 объектов не используются. Это 5 330 земельных участков и 1 629 зданий и помещений.

Наибольшее число объектов обследовали в Одинцовском округе, Щелково, Дмитровском, Подольске и Пушкинском. Часть выявленного имущества уже получила новых пользователей. Так, 236 объектов вовлечены в хозяйственный оборот: их продали через торги, передали в долгосрочную аренду или предоставили в безвозмездное пользование.

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