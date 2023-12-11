В Великобритании создадут службу надзора за соблюдением санкций против России

Британский кабинет министров планирует учредить новое подразделение, которое будет заниматься контролем соблюдений частными компаниями санкций в отношении РФ. Об этом сообщило издание ТАСС .

Согласно информации британского министерства по делам бизнеса и торговли, данной службе будет выдан ряд полномочий, таких как выписка штрафов компаниям и передача уголовных дел в управления по налогам и таможенным пошлинам.

Сообщается также, что подразделение начнет проводить свои работы в начале будущего года. Служба будет контролировать деятельность компаний, которые могут быть уличены в уклонении от соблюдения ограничений в отношении РФ при помощи поставок своей продукции в Россию через другие государства.