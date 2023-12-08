В Вологодской области увеличился объем производства молока и сгущенки: так, с января по октябрь текущего года он вырос почти на 4%. Об этом сообщает RuNews24 .

Отмечается, что лидерами по производству молока являются Вологодский и Грязовецкий районы.

Добавляется, что в целом за последние десять лет объем производства этой продукции вырос почти на 30%.

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, пример Вологодской области свидетельствует о том, что страна развивается и становится мощной державой.