В Вологодской области увеличился объем производства молока и сгущенки
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В Вологодской области увеличился объем производства молока и сгущенки: так, с января по октябрь текущего года он вырос почти на 4%. Об этом сообщает RuNews24.
Отмечается, что лидерами по производству молока являются Вологодский и Грязовецкий районы.
Добавляется, что в целом за последние десять лет объем производства этой продукции вырос почти на 30%.
По словам главы Комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, пример Вологодской области свидетельствует о том, что страна развивается и становится мощной державой.