В Воскресенске успешно решают вопросы импортозамещения

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Воскресенск ]

Городской округ Воскресенск по итогам первого квартала занял второе место по созданию в регионе импортозамещающих предприятий. Об этом сообщил заместитель главы администрации Олег Илюшин.

Залогом успеха стало тесное сотрудничество местной власти с промышленными предприятиями, которым оказывается практическая помощь в подборе земельных участков и оформлении документов.

В скором времени в округе планируется возведение нового цеха в составе деревообрабатывающего производства. Такое стремление есть у руководства предприятия, которое ощущает реальную поддержку со стороны администрации городского округа Воскресенск.