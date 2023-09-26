Валюта Афганистана заметно укрепилась, несмотря на тяжелую обстановку в стране

Афганская национальная валюта стала одной из самых быстро растущих в мире, несмотря на ситуацию в стране, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за 2022 год афгани укрепился на 14%, а в последнем квартале 2023 года – еще на 9%.

Причиной такого роста стала жесткая финансовая политика, которую проводят захватившие власть в стране представители движения «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено). Внутри страны запрещены операции в долларах и пакистанских рупиях, за вывоз валюты за пределы Афганистана грозит тюремное наказание.

Однако, как считают эксперты, рост афгани будет недолгим, к концу она года он должен замедлится, а затем стабилизироваться. Этому способствует тяжелая социально-экономическая обстановка в стране, когда две трети жителей с трудом могут позволить себе товары первой необходимости, а полтора миллиона молодых афганцев, имеющих высшее образование, остаются безработными.