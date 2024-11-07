Валютный эксперт Голубовский назвал пути влияния итогов выборов в США на курс рубля

По словам валютного эксперта Дмитрия Голубовского, победа Дональда Трампа на выборах в Штатах уже обозначила конкретный интерес со стороны трейдеров к отечественной валюте. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что некоторые ограничения в расчетах с Россией могут быть смягчены, из-за чего началась суета в западных банках, однако рост данного интереса в плане влияния на курс покажет жизнь. Но в день объявления о победе Трампа на выборах президента рубль вел себя разнонаправленно.

По мнению аналитика, команда Байдена, которая станет управлять США до февраля, вполне захочет навредить, больше успеть распилить бюджет в пользу своих лоббистов. Поэтому нельзя исключать финального обострения в политике.

Ранее эксперт Журавлев заявил, что победа Трампа может вернуть Порошенко в большую политику.