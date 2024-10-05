Валютный эксперт Голубовский назвал способы заработать на росте ключевой ставки Банка России

Ключевую ставку на следующем заседании Центробанка РФ вновь поднимут, поэтому в такой ситуации краткосрочный депозит является хорошим решением. Валютный эксперт Дмитрий Голубовский в эфире назвал способы заработать на вкладах и росте ключевой ставки. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, россиянин может вложить свои средства на три месяца, через три месяца, если ставка увеличилась, то переоткрыть депозит под большую ставку.

Эксперт добавил, что тем не менее ставка не вырастет уже сильно. Так, согласно сценариям финансового регулятора, ее предельная величина составит не более 22%. В связи с этим вышеуказанная тактика в скором времени уступит все-таки место более долгосрочным сбережениям.

Ранее экономист Михаил Беляев также назвал краткосрочные банковские вклады наиболее выгодной инвестицией для граждан РФ.