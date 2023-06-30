«Важно быть осторожными»: увеличение НДФЛ может привести к росту «серых зарплат»

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо с предложением увеличить ставку НДФЛ до 20%. Как пишет РИА «Новости», это коснется «богатых москвичей», зарабатывающих более 25 млн рублей.

Предполагается, что вырученные средства будут направляться на развитие отдаленных районов вроде Бутова, Текстильщиков, Печатников, Гольянова и так далее.

Как напомнила доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова, сейчас существуют две ставки НДФЛ. Первая достигает 13%, если доход человека не превышает пяти млн рублей. Если брать именно такую сумму дохода, в год человек заплатит 650 тыс. рублей в качестве налога на доход.

Если гражданин получает больше указанной суммы, он обязан заплатить 650 тыс. рублей плюс 15% с превышающей суммы дохода.

Если рассматривать НДФЛ в бюджете Москвы, по ставке 13%, на 1 июня 2022 года в городскую казну поступило 992 млрд и 472 млн рублей. Ставка в 15% принесла столице 354 млрд и 477 млн рублей.

«Из отчета видно, что у нас есть физлица, которые получают доходы свыше 100 млн рублей и платят налог по ставке 15%. Поэтому считаю, что должно быть несколько ставок НДФЛ, например, 13%, 15%, 18%, 20% и так далее», — подчеркнула эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но здесь, по ее словам, существуют и риски.

«Законодателям важно быть очень осторожными со ставками НДФЛ, устанавливая их таким образом, чтобы налог с доходов не ушел в «серую зарплату». Чем выше будет ставка налога НДФЛ, тем вероятнее можно получить обратный эффект для бюджетов субъектов РФ», — подчеркнула эксперт.

В целом, Семенова уточняет, что Москва — это крупный мегаполис, где все стремятся работать. Соответственно, налог с дохода остается в бюджете столицы, вне зависимости от того, в каком субъекте зарегистрирован сотрудник. Так что, увеличивая ставку НДФЛ, конечно же, бюджет Москвы получит хорошие дополнительные доходы.

Ранее мы сообщали, что закон «О налоге на сверхприбыль» принят в первом чтении.