Закон «О налоге на сверхприбыль» принят в первом чтении

Проект законопроекта «О налоге на сверхприбыль» принят в первом чтении, сообщается на сайте Государственной Думы . Закон был инициирован правительством РФ с целью формирования резервного источника наполнения государственного бюджета.

Депутатами утвержден перечень организаций, которые не обязаны выплачивать налог на сверхприбыль. Для остальных компаний и различных организация налог на сверхприбыль – разовая акция.

Налог на сверхприбыль будет изыматься с тех организаций, у которых общая прибыль за 2021 и 2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Для получения точных данных учитывают размер прибыли за 2018 и 2019 год, используя средние арифметические показатели. Размер установленной налоговой ставки – 10%.