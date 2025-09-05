«Ведомости»: ставка ЦБ уже в сентябре снизится до 16%

Российский Центробанк может снизить ключевую ставку до 16% годовых уже 12 сентября. Такое мнение высказывают большинство аналитиков и представителей бизнеса, пишет издание «Ведомости».

Остальные экономисты, как отмечает издание, более осторожны в прогнозах и считают возможным снижение — до 17%.

«Большинство — 12 из 23 респондентов — ждут уменьшения на 2 п. п. до 16%. Трое из них сомневаются в решении и ожидают, что она может снизиться как до 16, так и до 17%», — пишут «Ведомости».

Совет директоров Центробанка на следующей неделе, 12 сентября, рассмотрит вопрос о ставке.

В июле 2025 года Центральный банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%, что стало возможным благодаря снижению инфляции и уменьшению потребительского спроса. Аналитики предполагали, что на сентябрьском заседании регулятор обсудит возможность уменьшения ставки на 100 или 200 базисных пунктов, а к концу года ставка может опуститься до 14–16%.