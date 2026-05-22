Эксперт ЦЭМИ: ограничения на минимальную площадь жилья могут распространить за пределы Москвы

Микроквартиры, площадь которых составляет всего 10–15 кв. м, пользуются устойчивым спросом у граждан России. Особенно это заметно в границах крупных городских агломераций. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Лаборатории социального моделирования Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) Сергей Гатауллин, сообщил inkazan.ru.

По мнению эксперта, подобное жилье не вызывает интереса у двух уровней власти — муниципального и федерального. По его словам, местные чиновники не видят смысла в таком формате с точки зрения обустройства прилегающих территорий и последующего обслуживания коммунального хозяйства. Сложность заключается в том, что на небольшом пространстве концентрируется много жильцов, что создает повышенную нагрузку на инженерную инфраструктуру и требует дополнительных затрат на ее содержание.

Что касается федерального центра, здесь, утверждает Гатауллин, наблюдается иное противоречие. С одной стороны, государство продвигает риторику о заботе о здоровье и благополучии своих граждан. С другой — на практике, как считает эксперт, оно способствует распространению длинных и дорогостоящих ипотечных программ.

«Поэтому действующие уже в Московском регионе ограничения на минимальную площадь возводимого жилья на уровне проектного согласования, как обязательные к исполнению рекомендации Минстроя, будут расширяться и на другие российские мегаполисы по мере смягчения денежно-кредитной политики и повышения доступности заемных средств. Пока этот вопрос прекратили педалировать и отдали на откуп региональным властям из-за печального состояния строительной отрасли», — заявил он.

Ранее эксперт Зеленская рассказала, что микроквартиры от 9 до 12 м² в Москве стоят от 4-5 млн руб.