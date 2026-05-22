MVP Кубка Гагарина задумался об отъезде в НХЛ

Самый ценный игрок Кубка Гагарина голкипер «Локомотива» Даниил Исаев в разговоре с «Чемпионатом» высказался о перспективах отъезда в Национальную хоккейную лигу.

26-летний хоккеист не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.

«Мысли о НХЛ есть, есть и контракт с «Локомотивом». Так что будем потом решать и думать», — сказал Исаев.

Голкипер отметил, что после двух чемпионств подряд необходимо не опускать планку и работать дальше.

Ярославский «Локомотив» во второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии железнодорожники обыграли в шести матчах казанский «Ак Барс».

Ранее стало известно, что как минимум четыре игрока «Ак Барса» в межсезонье покинут клуб.