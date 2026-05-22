Смена тренера в ФК «Рубин»: сравнительный анализ тактики при Рахимове и Артиге

Казанский футбольный клуб «Рубин» в минувшем сезоне пережил серьезную трансформацию. Сменился наставник: вместо Рашида Рахимова команду возглавил испанский специалист Франк Артига. Вместе с новым тренером изменились и ожидания болельщиков, сообщил inkazan.ru. Что именно преобразилось в игре, почему не удалось исправить старые ошибки и при чем здесь нападающий Мирлинд Даку — в подробном материале Inkasan.

Авторы публикации проанализировали статистику матчей в разных частях сезона. Для примера взят матч при Рахимове — с «Ростовом» (1:0). В той игре игроки «Рубина» отдали 72 длинные передачи (пас верхом). Из них 21 пришлась на долю вратаря Евгения Ставера, еще 20 — на центральных защитников.

Затем журналисты сравнили эти цифры с игрой при Артиге — с «Оренбургом» (0:0). Оказалось, что «Рубин» вновь отдал 72 паса верхом: 19 от голкипера и 25 от троицы центральных защитников. Даку, как и в матче с «Ростовым», провел на поле все 90 минут. По мнению аналитиков, способ начала атаки с места не сдвинулся.

По информации издания, особый интерес представляет статистика встречи с «Локомотивом». В этом матче Даку на поле не было, а вместо него в роли «ложной девятки» выпустили Назми Грипшу. В этой игре казанцы отдали уже 91 передачу верхом: 28 — от вратаря, 38 — от трех защитников. Корреспондент Inkasan приходит к выводу, что более 70 процентов всех пасов при выходе из обороны пришлись именно на длинные передачи.

Ранее сообщалось, что КХЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона.