«Ведомости» узнали, как россиян обманывают в банках по вкладам и накопительным счетам

В сфере банковских услуг, особенно когда речь идет о депозитах и накопительных счетах, часто встречаются случаи обмана клиентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного газетой «Ведомости».

Согласно информации, полученной в ходе мониторинга кредитных организаций, проводимого Ассоциацией развития финансовой грамотности, подобные случаи составляют 44,8% от общего числа.

«Основная часть некорректного информирования при продажах услуг в банках приходится на открытие и ведение накопительных счетов», — пишет издание.

В 2024 году в ходе 483 консультаций в банках по вопросам вкладов было выявлено 194 случая мошенничества в отношении россиян. Также выяснилось, что во многих банках отсутствуют информационные материалы, которые бы подробно описывали условия вкладов и накопительных счетов.

Ранее аналитики сообщили, что в России начали ухудшать условия по вкладам. На такой шаг пошли пять банков из ТОП-20 российских финансовых учреждений. Эта тенденция возникла после решения Центробанка сохранить на прежнем уровне ключевую ставку.