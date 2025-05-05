Крупнейшие банки России начали снижать ставки по вкладам после решения Центробанка

Крупнейшие российские банки начали снижать доходность вкладов после того, как Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от маркетплейса «Финуслуги».

По имеющейся информации, пять банков из ТОП-20 России после апрельского заседания Центробанка, где было принято решение оставить на прежнем уровне текущую ключевую ставку, начали ухудшать свои предложения по вкладам.

«В одном из них движение было разнонаправленным, в остальных ставки снизились, диапазон снижения составил 0,17-1,0 процентных пункта. В целом коррекция ставок не была значительной», — указали аналитики.

Теперь средняя доходность вкладов в ТОП-20 финучреждений в РФ снизилась до 19,75% на трехмесячные депозиты. На полугодовые вклады она составляет 19,55%, и на годовые — 18,64%.

Ранее сообщалось, что Центробанк по итогам прошлого года зафиксировал рост закредитованности жителей трех регионов России. Такой эффект наблюдался в Астраханской области, Туве и Крыму. В 2023 году негативная тенденция наблюдалась сразу в 10 регионах РФ.