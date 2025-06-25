Ведущая международная алюминиевая компания реализует новый проект в Павловском Посаде в рамках импортозамещения
Фото: [Администрация Павлово-Посадского городского округа]
Одна из ключевых компаний российской алюминиевой отрасли продолжает активную реализацию программ, направленных на снижение зависимости от импортных поставок.
В рамках этой стратегии компания запускает инновационный проект — цех по выпуску матриц всех необходимых размеров для производства алюминиевых профилей методом экструзии. Этот шаг станет существенным вкладом в снижение зависимости от зарубежных поставщиков и укрепление отечественного промышленного комплекса.
Ключевая задача проекта — сокращение потребности в импорте продукции из Турции и Китая, формирование стабильной системы производства в России и улучшение качества обслуживания клиентов за счет оптимизации сроков выполнения заказов. На начальном этапе запуск нового цеха позволил организовать выпуск до 100 матриц в месяц, что соответствует годовому обороту примерно в 100 миллионов рублей. В дальнейшем планируется увеличить объем производства до 300 матриц в месяц, что обеспечит компании оборот около 300 миллионов рублей в год.
Для реализации проекта было закуплено современное оборудование от ведущих производителей из России, Турции, Японии и Китая. Также был проведен капитальный ремонт аварийного здания арматурного цеха общей площадью 900 квадратных метров, которое теперь интегрировано в новый производственный процесс.
Завершение реализации проекта намечено на июнь 2025 года. Помимо ощутимого экономического эффекта для компании и региона, проект также имеет социальную значимость: уже создано 16 новых рабочих мест, а с запуском второго этапа их количество увеличится до 37.
«Международная алюминиевая компания в очередной раз демонстрирует, как современный подход к организации производства, продуманная стратегия и внедрение передовых технологий позволяют обеспечивать устойчивый экономический рост даже в условиях внешних ограничений. Этот проект станет важным вкладом в развитие экономики региона, повышение конкурентоспособности отечественного экспорта и достижение технологической независимости», — прокомментировал глава Павлово-Посадского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.