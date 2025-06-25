Ведущая международная алюминиевая компания реализует новый проект в Павловском Посаде в рамках импортозамещения

В рамках этой стратегии компания запускает инновационный проект — цех по выпуску матриц всех необходимых размеров для производства алюминиевых профилей методом экструзии. Этот шаг станет существенным вкладом в снижение зависимости от зарубежных поставщиков и укрепление отечественного промышленного комплекса.

Ключевая задача проекта — сокращение потребности в импорте продукции из Турции и Китая, формирование стабильной системы производства в России и улучшение качества обслуживания клиентов за счет оптимизации сроков выполнения заказов. На начальном этапе запуск нового цеха позволил организовать выпуск до 100 матриц в месяц, что соответствует годовому обороту примерно в 100 миллионов рублей. В дальнейшем планируется увеличить объем производства до 300 матриц в месяц, что обеспечит компании оборот около 300 миллионов рублей в год.

Для реализации проекта было закуплено современное оборудование от ведущих производителей из России, Турции, Японии и Китая. Также был проведен капитальный ремонт аварийного здания арматурного цеха общей площадью 900 квадратных метров, которое теперь интегрировано в новый производственный процесс.

Завершение реализации проекта намечено на июнь 2025 года. Помимо ощутимого экономического эффекта для компании и региона, проект также имеет социальную значимость: уже создано 16 новых рабочих мест, а с запуском второго этапа их количество увеличится до 37.