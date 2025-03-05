Ведущие марки шампанского LVMH возвращаются в Россию спустя три года

Крупнейший дистрибьютор товаров класса люкс LVMH занимается оформлением прав на свои шампанские бренды, включая Chandon, Veuve Clicquot и Krug, на территории России, сообщили «Ведомости».

Как сообщает издание, компания Moёt Hennessy Champagne & Services, входящая в состав французской группы Moёt Hennessy Louis Vuitton (LVMH), в конце февраля подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков для игристых вин Chandon, Veuve Clicquot и Krug.

Официальные поставки продукции этой компании в Россию были приостановлены в марте 2022 года после начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на рынок России может выйти более 20 иностранных брендов.