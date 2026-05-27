Въехал и живи: 90% россиян готовы переплатить за квартиру, чтобы не делать ремонт самим

Большинство российских покупателей недвижимости предпочитают въезжать в новую квартиру сразу, без самостоятельной доводки. Специалисты компании «Лемана ПРО» провели исследование и выяснили, что 90% опрошенных рассматривают варианты жилья в новостройках с уже готовым ремонтом или хотя бы с черновой отделкой от застройщика.

Как пишет «Газета.ru», ссылаясь на результаты опроса, 23% респондентов готовы приобрести квартиру с предчистовой отделкой. Еще 22% отдают предпочтение чистовой отделке. Косметический ремонт интересует 20% покупателей. Вариант «евроремонт под ключ» выбрали 16% опрошенных, а дизайнерский ремонт под ключ — лишь 9%.

При этом подавляющее большинство участников исследования согласны доплатить за уже готовое жилье. Так, 42% респондентов не против увеличить бюджет сделки на 10–20% сверх стоимости самой квартиры. Еще 29% готовы переплатить до 10% от цены жилья. 16% опрошенных согласны на наценку в 20–30%, а 3% — более чем на 30%.

Исследователи также выяснили главные мотивы, по которым покупатели выбирают квартиры с готовой отделкой. Половина опрошенных (52%) хотят иметь возможность сразу заехать в новое жилье. Для 43% ключевым фактором стала экономия времени. По 35% респондентов назвали понятную итоговую стоимость и снижение уровня стресса. Еще 33% ценят гарантию на выполненные работы. 22% считают, что готовый ремонт помогает сэкономить средства. По 13% опрошенных отметили возможность включить стоимость ремонта в ипотечный кредит и отсутствие необходимости самостоятельно искать подрядчиков.