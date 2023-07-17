Великобритания пополнила антироссийский санкционный список «Артеком»

Экономика

Фото: [Zuma\TASS]

Великобритания внесла 14 новых позиций в антироссийский санкционный список, сообщается на сайте британского правительства.

В частности, индивидуальный санкций удостоились министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.

Также санкционные ограничения введены против главы Адыгеи Мурата Кумпилова, губернатора Камчатки Владимира Солодова, руководителя военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева.

Британские санкции добрались и до международного детского центра «Артек».

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