Великобритания вывела из-под санкций российскую компанию

Активы «Синс Авиа» больше не подлежат замораживанию.

Российская компания занимается поставкой запчастей к вертолетам, а также оказывает услуги по ремонту. Летом 2022 года она угодила в британский санкционный список за то, что якобы поставляла запчасти и осуществляла техническое сопровождение для армии Мьянмы после военного переворота в стране.

По каким причинам британцы решили снять санкции с «Синс Авиа», не сообщается.