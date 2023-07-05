Великобритания вывела из-под санкций российскую компанию
Фото: [Марина Лысцева/ТАСС]
Великобритания сняла санкции с российской компании «Торговый дом «Синс Авиа», указывается на сайте британского правительства.
Активы «Синс Авиа» больше не подлежат замораживанию.
Российская компания занимается поставкой запчастей к вертолетам, а также оказывает услуги по ремонту. Летом 2022 года она угодила в британский санкционный список за то, что якобы поставляла запчасти и осуществляла техническое сопровождение для армии Мьянмы после военного переворота в стране.
По каким причинам британцы решили снять санкции с «Синс Авиа», не сообщается.