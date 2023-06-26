Венесуэльские банки начали использовать платежную систему "Мир"

Президент венесуэльского Центробанка Каликсто Ортега заявил, что Центральный банк выполнил все действия для интеграции российского «Мира» в ходе реализации плана по дедолларизации экономики государства.

Отечественной платежной системой уже можно пользоваться в 40000 терминалов в Венесуэле. Через некоторое время, российскими картами можно будет расплачиваться в венесуэльской валюте, как минимум, в 30% торговых точек государства, заявил глава ЦБ Венесуэлы.

Платежная система «Мир» была учреждена российским Центральным Банком в 2017 году для обхода санкций, введенных крупнейшими поставщиками банковских карт в 2014 году.

В апреле, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявлял, что Венесуэла и Россия ведут разработку системы, которая заменит SWIFT. План был разработан для дедолларизации экономики обеих стран.