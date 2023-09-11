Венгерский посол опроверг слухи о замене на АЭС российского ядерного топлива на французское

По его утверждению, в сфере ядерного сотрудничества ничего между двумя странами не изменится. Будапешт ничего не будет менять на АЭС «Пакш».

Ранее в прессе распространились слухи, что венгерский президент Виктор Орбан якобы планирует сократить сотрудничество с Россией при поставках топлива для атомных электростанций. Он захотел перевести одну из электростанций на работу на французском сырье. Норберт Конкой, посол Венгрии в РФ, опроверг эти данные.

«Виктор Орбан не делал заявления подобного содержания. Венгрия не намерена заменять российское топливо», - категорично заявил он.

Его слова привело ТАСС. По словам посла, сотрудничество между двумя странами развивается вполне успешно, и его правительство не планирует что-то менять в нем.