Венгрия не смогла вывезти в Судан ни грамма украинского зерна из-за запрета Киева
Фото: [Петр Ковалев/ТАСС]
Венгрия с конца 2022 года не смогла вывезти в Судан украинское зерно, потому что Киев так и не дал на это разрешения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В конце прошлого года Венгрия закупила у Украины 10 тысяч тонн зерна в рамках программы Grain From Ukraine («Зерно с Украины»), пожертвовав 3,5 млн евро. Зерно предназначалось для дальнейшей отправки в Судан.
«Несмотря на то, что венгерские налогоплательщики обеспечили источники финансирования уже в прошлом году, в Судан не было отправлено не только ни одной тонны, но и ни одного грамма зерна в рамках программы Grain From Ukraine», – сказал Сийярто.