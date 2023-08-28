Венгрия пригрозила расширить список запрещенных к импорту украинских сельхозпродуктов
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Венгрия возьмет на себя защиту своих фермеров, если Евросоюз не продлит действующий до 15 сентября запрет на импорт из Украины четырех агрокультур – пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.
В этом случае Венгрия запретит импорт не только указанных четырех культур, но еще 24 вида сельхозпродукции.
Министр отметил, что в последние годы аграрная отрасль страны пережила немало потрясений: эпидемия коронавируса, рост цен на энергоресурсы, последствия конфликта на Украине.
В Венгрии ожидают хороший урожай, но производители сталкиваются с высокой конкуренцией на рынке.
Еврокомиссия запретила импорт четырех украинских сельхозкультур также в Болгарию, Польшу, Словакию и Румынию после протестов аграриев этих стран. Страны этой коалиции предлагают продлить запрет как минимум до конца года.