Весенняя охота за доходом: 38% россиян активно ищут подработку

С наступлением весны заметно вырос интерес россиян к дополнительному заработку. Как показало совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка» (документ имеется в распоряжении РИА Новости), 38% граждан планируют найти себе подработку в ближайшие месяцы.

Наибольшую тягу к дополнительным доходам демонстрируют представители строительной отрасли (45%) и сферы розничной торговли (40%).

«Этой весной искать подработку планируют 38% респондентов. Чаще всего об этом сообщали представители сфер строительства (45%) и ритейла (40%)», — отметили авторы исследования.

Аналитики уточняют, что существенная доля желающих подработать также зафиксирована в агропромышленном комплексе, транспортно-логистической сфере, образовании и науке, а также среди бухгалтеров — по 33% опрошенных в каждой из этих категорий. В медицинской сфере о поисках дополнительного дохода задумываются 30% респондентов, а в IT и телекоммуникациях — 28%.

Что касается направлений, где россияне надеются найти приработок, то лидируют здесь продажи и закупки (19%). На втором месте по популярности строительство (16%), замыкает тройку лидеров транспорт и логистика (12%). Еще 11% респондентов планируют искать дополнительную занятость в производстве, агропроме или сфере бытовых услуг. По 10% набрали IT и телеком, по 9% — управление персоналом и ритейл.

Опрос проводился в конце зимы, с 23 по 26 февраля. В нем приняли участие более 3,2 тысячи человек из разных регионов страны.

