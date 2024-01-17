Экономика Германии утратила конкурентное преимущество, отказавшись от дешевого российского газа, признал вице-канцлер страны и лидер партии «Зеленые» Роберт Хабек, выступая перед парламентом.

Он отметил, что в Германии значительно выросли цены на энергию.

Германия почти втрое снизила закупки газа — с 121,7 млрд кубометров до 47,9 млрд. При этом платить за голубое топливо приходится практически ту же цену — 21,3 млрд евро за январь-сентябрь этого года против 22,2 млрд евро за тот же период два года назад.

Германия сама отказалась от российских поставок, при это канцлер Олаф Шольц обвинил Россию в энергетических проблемах своей страны.

Возможность поставлять природный газ в Германию из России существенно уменьшилась после терактов на «Северных потоках». Американский журналист Сеймур Херш считает, что взрывы были осуществлены по приказу президента Джо Байдена, причем подготовка к ним началась еще до начала специальной военной операции.