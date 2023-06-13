Вице-премьер Белоусов назвал инициатора закона о налоге на сверхприбыль

По его утверждению, его предложили сами представители бизнеса. Правительство не планировало вводить подобные меры.

Данная выплата получила название windfall tax. Ее суть в том, чтобы предприниматели поделились с государством своими сверхдоходами за предыдущие годы. Андрей Белоусов назвал таких бизнесменов, которые выдвинули идею подобного разового налога, очень умными и информированными.

«Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета», - указал вице-премьер.

Его слова привело РБК. По словам Белоусова, предприниматели решили выплатить в бюджет единоразово крупную сумму. При этом они осознавали, что если они сами не предложат подобный шаг, то правительство может ввести новые налоги, и тогда бизнес будет терять заметно большие деньги. В результате представители правительства и бизнеса стали договариваться между собой, какую именно сумму предприниматели должны перечислить в бюджет РФ.