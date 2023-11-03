Вице-премьер Новак усомнился в перспективах роста цены на нефть до 150 долларов за баррель

Вице-премьер России Александр Новак считает, что не стоит воспринимать всерьез прогнозы о резком росте цены на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил журналистам.

По его мнению, такие прогнозы ни на чем не основаны и являются произвольным предположением – «пальцем в потолок».

Ранее главный экономист консалтинговой компании Ernst & Young Грегори Дако в интервью The New York Times рассказал, что потери мировой экономики могут составить $2 трлн при дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта. Он заявил, что в этом случае цены на нефть вырастут до $150 за баррель, что вызовет рецессию в экономике.