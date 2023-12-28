Вице-премьер РФ исключила вероятность дефицита яиц

Дефицита яиц в РФ нет и не будет в будущем, отечественный рынок полноценно обеспечен продуктом, а цены на него будут снова стабилизированы после Нового года – в данный момент наблюдается слишком большой спрос, для которого нет предпосылок. Соответствующее заявление сделала российский вице-премьер Виктория Абрамченко в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Вице-премьер заверила в том, что дефицита в стране не будет, а с учетом принятых мер, рынок более, чем полностью обеспечен продуктом. Она также выразила уверенность в том, что цены стабилизируются после Нового года. Сейчас же, ажиотаж сравним тому, что был в случае с пандемией и гречкой, сахаром и подсолнечным маслом, объяснила она.

Такую ситуацию она объяснила двумя факторами: рост потребления продукта и уменьшение производства на фоне вспышки птичьего гриппа в стране.

Абрамченко заверила, что российским правительством уже был принят ряд решений для того, чтобы стабилизировать рынок. Она уточнила, что была заключена договоренность с самыми крупными производителями о наращивании производства, а российский Минсельхоз настроил механизм для их поддержки. Благодаря этому ожидается рост производства яиц более, чем на 500 миллионов штук в предстоящем году, заключила Абрамченко.