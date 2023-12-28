Вице-премьер РФ: продовольственная инфляция по итогам года не превысит 8%

Продовольственная инфляция в стране не превысит показателя в 8% по итогам текущего года. Ожидается. что общий рост цен будет находится на уровне 7,5%-8% до самого конца года. Об этом заявила российская вице-премьер Виктория Абрамченко в беседе с информагентством РИА Новости .

По словам вице-премьера, данный показатель инфляции получилось удержать благодаря, в том числе, и ценникам в магазинах на овощи и фрукты. Ситуацию с плодоовощной продукцией в стране она назвала хорошей в этом году, и отметила лишь томаты, цены на которые были немного выше прогнозируемых. В то же время, цены на картофель, капусту, лук, макароны и муку оказались ниже прогнозов, отметила она.

Согласно информации Росстата, продовольственная инфляция в стране составила более полутора процентов в прошлом месяце. При этом, в годовом выражении рост продуктовых цен ускорился более чем на 7%. В октябре данный показатель составлял 6%, а в июне – всего 0,18%.