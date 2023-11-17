Вице-премьер Украины назвала положение страны «плачевным»
Фото: [Ирина Яковлева/ТАСС]
Уменьшение международной помощи усугубит и без того плачевное положение Украины, заявила вице-премьер Ирина Верещук.
Она предупредила, что зимний период будет очень сложным. Верещук призвала международных доноров не распыляться, а сосредоточиться на социально острых направлениях.
Вице-премьер согласилась с необходимостью административных расходов.
Накануне президент Джо Байден подписал законопроект о финансировании правительства США на ближайшее время. В нем не предусмотрены средства для помощи киевскому режиму.