Вице-премьер Украины назвала положение страны «плачевным»

Уменьшение международной помощи усугубит и без того плачевное положение Украины, заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Она предупредила, что зимний период будет очень сложным. Верещук призвала международных доноров не распыляться, а сосредоточиться на социально острых направлениях.

Вице-премьер согласилась с необходимостью административных расходов.

Накануне президент Джо Байден подписал законопроект о финансировании правительства США на ближайшее время. В нем не предусмотрены средства для помощи киевскому режиму.