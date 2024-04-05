Вице-президент ТПП Курочкин считает, что решить вопрос с банковской картой «Мир» могут только главы государств

Почти все страны ЕАЭС отказались от обслуживания карты отечественной платежной системы. По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Дмитрия Курочкина, решать проблему с отказом союзных государств от обслуживания банковских карт «Мир» следует на комплексно и уровне глав государств. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что усилий одного предпринимательского сообщества в данном вопросе явно мало.

Напомним, сегодня в состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

На днях также оператор национальной платежной системы «Элкарт» заявил, что банки Киргизии с завтрашнего дня прекратят работу с картами «Мир» на фоне усиления санкционного режима США против России. Ранее эти карты были отключены в Казахстане и Армении.