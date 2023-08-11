VK «переедет» с Британских Виргинских островов в Россию
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Акционеры и совет директоров VK Company Limited приняли решение о перерегистрации компании с Британских Виргинских островов в Россию, говорится в сообщении соцсети.
Новым юридическим адресом VK станет остров Октябрьский в Калининградской области.
Также компания исключит свои глобальные депозитарные расписки и еврооблигации из биржевого списка Лондонской фондовой биржи и проведет первичный листинг на Московской бирже.
По данным Мосбиржи, сегодня стоимость депозитарных расписок VK выросла на 2,81% на фоне сообщений о перерегистрации.