VK «переедет» с Британских Виргинских островов в Россию

Акционеры и совет директоров VK Company Limited приняли решение о перерегистрации компании с Британских Виргинских островов в Россию, говорится в сообщении соцсети.

Новым юридическим адресом VK станет остров Октябрьский в Калининградской области.

Также компания исключит свои глобальные депозитарные расписки и еврооблигации из биржевого списка Лондонской фондовой биржи и проведет первичный листинг на Московской бирже.

По данным Мосбиржи, сегодня стоимость депозитарных расписок VK выросла на 2,81% на фоне сообщений о перерегистрации.