Вклады, наличка и немного золота: исследование показало, как россияне хранят сбережения

Аналитики «Выберу.ру» выяснили, каким финансовым инструментам россияне доверяют свои накопления, и обнародовали результаты масштабного опроса. Как сообщило РИА Новости , абсолютным лидером оказались накопительные счета и вклады — на них держат деньги 38 процентов граждан.

Наличные и обычные дебетовые карты предпочитают 17 процентов опрошенных. Облигации выбрали 14 процентов, валюту — 12 процентов. Акции приобретают лишь девять процентов респондентов, а драгоценные металлы вроде золота — семь процентов. К рискованным инвестиционным инструментам оказались готовы обратиться только три процента участников исследования.

Опрос также затронул финансовую дисциплину. Выяснилось, что 37 процентов жителей страны откладывают деньги несистемно — лишь когда появляются свободные средства. Регулярно формируют сбережения 29 процентов. Еще 16 процентов не копят вовсе, а 18 процентов доверили этот процесс автоматическим механизмам.