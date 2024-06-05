Владелица Wildberries Бакальчук заявила, что склад в Шушарах введут в эксплуатацию до конца года

По словам владелицы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук, сгоревший склад компании в Шушарах восстановят и введут в эксплуатацию до конца этого года. Об этом сообщает Life.ru .

Она уточнила, что в настоящее время восстановление ведется полным ходом. Восстановления склада ждут и сами бывшие его сотрудники.

По мнению предпринимательницы, торжественное повторное открытие вклада пройдет в присутствии журналистов.

Напомним, что пожар на складе маркетплейса Wildberries произошел в начале этого года. Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Незадолго перед пожаром на складе произошла массовая драка с поножовщиной, после которой правоохранители устроили рейд на склад. По версии следователей, намеренный поджог из мести. Сумма ущерба от пожара составила около 17 млрд рублей.