Владимир Головнев: Новшества в законодательстве помогут подмосковным фермерам в развитии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал, что фермерам законодательно разрешили размещать туристов в гостевых домах на сельскохозяйственных землях.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в статью 19 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Ожидается, что данное нововведение поспособствует развитию туриндустрии и малого и среднего предпринимательства в регионе.

Напоминаем, что в 2021 году фермеры получили возможность заниматься сельским туризмом. Но права размещать у себя туристов у них не было. Закон, в частности, позволит фермерским хозяйствам заниматься не связанными с агробизнесом видами деятельности, обеспечивающими устойчивое развитие сельских территорий.

«Подмосковье — сельскохозяйственный регион, с большим количеством предпринимателей, занимающихся фермерством. Это очень активные люди, в планах многих из них — развивать туристическое направление, открывать эко-фермы. Нововведение в федеральном законодательстве позволит расширить перечень оказываемых фермерами услуг, создать новые рабочие места на отдаленных территориях, открыть новые возможности для малого и среднего агробизнеса», — уточнил бизнес-омбудсмен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил приоритетные направления сотрудничества с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым.