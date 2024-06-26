Губернатор Подмосковья Воробьев обсудил сотрудничество с хокимом Андижанской области Узбекистана
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил приоритетные направления сотрудничества с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым в преддверии бизнес-форума «Московская область — Андижанская область». Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Мы сегодня в очередной раз встречаемся с нашими друзьями из Республики Узбекистан. В рамках Совета регионов был подписан меморандум с Андижанской областью о сотрудничестве в инвестиционной сфере. Стараемся делать все, чтобы практически реализовывать проекты и в области экономики, и в области культуры — во всем, что сближает наши страны», — сказал Андрей Воробьев.
Он также рассказал, что был организован бизнес-форум, где собрались порядка 30 компаний, которые работают в Московской области, а также приехали бизнесмены, предприниматели из Узбекистана. Глава региона выразил уверенность в том, что такое знакомство, подписание соглашений, а, самое главное, поиск общих интересов, позволит в будущем увидеть реальные результаты.
Напоминаем, что ранее в мае делегация Андижанской области во главе с хокимом уже приезжала в Подмосковье, чтобы познакомиться с лучшими региональными практиками по созданию инфраструктуры для привлечения бизнеса.
«Мы с вами встречаемся уже в третий раз, спасибо за теплый прием, организацию бизнес-форума. Мы выражаем большой интерес к развитию взаимной торговли, кооперации, особенно в сфере сельского хозяйства, автомобилестроения и фармацевтики. Уверен, что тесное сотрудничество между нашими регионами откроет новые горизонты для торгово-экономического сотрудничества», — сказал Шухратбек Абдурахманов и пригласил губернатора приехать к ним в регион с ответным визитом.