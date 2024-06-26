Губернатор Подмосковья Воробьев обсудил сотрудничество с хокимом Андижанской области Узбекистана

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил приоритетные направления сотрудничества с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым в преддверии бизнес-форума «Московская область — Андижанская область». Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Мы сегодня в очередной раз встречаемся с нашими друзьями из Республики Узбекистан. В рамках Совета регионов был подписан меморандум с Андижанской областью о сотрудничестве в инвестиционной сфере. Стараемся делать все, чтобы практически реализовывать проекты и в области экономики, и в области культуры — во всем, что сближает наши страны», — сказал Андрей Воробьев.

Он также рассказал, что был организован бизнес-форум, где собрались порядка 30 компаний, которые работают в Московской области, а также приехали бизнесмены, предприниматели из Узбекистана. Глава региона выразил уверенность в том, что такое знакомство, подписание соглашений, а, самое главное, поиск общих интересов, позволит в будущем увидеть реальные результаты.

Напоминаем, что ранее в мае делегация Андижанской области во главе с хокимом уже приезжала в Подмосковье, чтобы познакомиться с лучшими региональными практиками по созданию инфраструктуры для привлечения бизнеса.