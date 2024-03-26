Владимир Головнев посетил предприятие по производству труб в Электростали

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и президент региональной Торгово-промышленной палаты Денис Французов в ходе своей рабочей поездки в Электросталь посетили предприятие по производству нержавеющих труб.

Известно, что в настоящее время компания является лидером отрасли в России и СНГ, а производственная мощность предприятия составляет тысячу тонн в месяц. Коммерческий директор компании Сергей Менжунов подчеркнул, что по качеству изделия компании ничуть не уступают европейским.

«Правительство региона всесторонне поддерживают развитие промышленности в Подмосковье. На примере этой компании мы видим, как за 10 лет работы производство стало лидером отрасли. А в этом году планируется выйти на новые рынки сбыта в Средней Азии и Африке. Несмотря на санкции производство расширяется, увеличивает выпуск товаров еще на 20% и расширяет спектр изготавливаемой продукции», — рассказал Владимир Головнев.

В свою очередь, президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов отметил, что в современных условиях предпринимателям необходимо объединяться и этому способствует областная ТПП, которая активно содействует промышленной кооперации и помогает предпринимателям найти надежных деловых партнёров не только в рамках Подмосковья, но и в других регионах.