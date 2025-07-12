На Сумском направлении разворачивается скандальная ситуация — около 30 колумбийских наемников, воевавших в составе 47-й бригады ВСУ, оказались брошены под Юнаковкой, пишет Mash.

По данным российской разведки, украинские военные отступили с позиций, но намеренно не предупредили об этом иностранных наемников, оставив их один на один с наступающими ВС РФ. Дроноводы фиксируют скопление колумбийских бойцов юго-западнее Юнаковки — теперь они вынуждены обороняться без поддержки.

Отмечается, что эта ситуация стала лишь частью общего кризиса ВСУ на этом участке фронта. Украинские СМИ со ссылкой на внутренние источники сообщают о рекордных 100 тыс. случаев дезертирства, особенно часто — на Сумском направлении. Один из боевиков даже угнал БТР с оружием, заявив, что едет на дозаправку, но был задержан в сотнях километров от части.

Кроме того, как стало известно Mash, перед штурмами украинские военные массово употребляют наркотик синтетический катинон, чтобы быть более спокойными в боях. Возле телах погибших боевиков регулярно находят ампулы с кетамином — сильнодействующим обезболивающим, которое в больших дозах вызывает наркотический эффект.

Эксперты отмечают, что сочетание массового бегства, наркомании и предательства по отношению к наемникам свидетельствует о глубоком кризисе в украинской армии.

Ранее стало известно, какие смертельные «сюрпризы» при отступлении из Курской области оставили ВСУ.