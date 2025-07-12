Звезда фехтования из Химок готовится к новому триумфу на Чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Химок отправится покорять новые спортивные вершины на Чемпионате мира по фехтованию, который пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вместе с другими российскими спортсменками — Софьей Великой, Ольгой Никитиной и Александрой Михайловой, она будет бороться за титул чемпионки мира в соревнованиях на саблях, выступая в нейтральном статусе.

Яна Егорян — настоящая легенда российского фехтования. Свой путь в спорте она начала в 10 лет, а уже в 2016 году совершила исторический прорыв, став первой российской фехтовальщицей, завоевавшей золотую олимпийскую медаль в индивидуальных соревнованиях.

Вслед за этим триумфом она помогла сборной России выиграть и командный турнир, став двукратной олимпийской чемпионкой. В январе 2025 года Яна добавила в свою копилку еще одну значимую победу, став первой в истории российского фехтования победительницей серии Гран-при.

Ранее сообщалось, что инженеры из Химок одержали победу на турнире по боулингу.